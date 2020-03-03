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للرجيم.. طريقة تحضير كباب الدجاج بالزعفران

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
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المقادير
- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع مكعبات متوسطة الحجم)
- البصل : 1 حبة (مبشور)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- الزيت النباتي : ثلاث أكواب ونصف (مذوبة)

طريقة التحضير
1. ضعي الدجاج مع البصل المبشور في وعاء.

2. أضيفي الملح والفلفل للخليط.

3. ثم أضيفي الزعفران وقلبي حتى تمتزج المكونات.

4. غطي الوعاء بورق البلاستيك وأدخليه الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

5. أخرجي الوعاء من الثلاجة واتركيه قليلا.

6. ضعي الدجاج في أسياخ الخشب وضعيها في شواية الفرن مع دهنها بالزبدة من حين لآخر حتى تنضج وتتحمر.

7. قدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو الخضار.
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