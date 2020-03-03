Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرض غامض باثيوبيا يثير الرعب بين المواطنين.. "نزيف بالفم والأنف حتى الموت" | وهذه اعراضه

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:59 ص
Advertisements
مرض غامض باثيوبيا
مرض غامض باثيوبيا
Advertisements
مرض غامض باثيوبيا | يعيش الشعب الأثيوبي في حالة من الرعب والقلق الشديد بسبب مرض غامض باثيوبيا، وذلك بعد إصابة العديد من المواطنين بمرض خطير وغامض يسبب الوفاة، ولم يتم الكشف عن هويته حتى الآن، ومن أبرز أعراضه اصفرار بالعينين ونزيف بالفم والأنف حتى الموت، حيث أن من المرجح هذا المرض الخطير سببه النفايات السامة الناتجة عن عمليات التنقيب عن النفط.

ويُعتقد أن انتشار مرض غامض باثيوبيا جاء مصدره من النفايات السامة الناتجة عن عمليات تنقيب عن النفط تنفذها شركات صينية، انتشر فى قرى قريبة من مشروع للغاز فى الصومال، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن هذا المرض الغامض والفتاك يقوم بتحويل عيون المصابين به إلى اللون الأصفر، ثم ارتفاع شديد في درجة الحرارة بالجسم وحدوث تورم ملحوظ، ثم الموت، موضحة أنه من ضمن أعراض المرض المجهول اصفرار الكف وانعدام الشهية والأرق.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن السبب الحقيقي وراء هذا المرض الفتاك مجهولًا، حيث أن الكثيرون يشكون أنه ناتج عن نفايات كيميائية أدت أيضًا إلى تسميم إمدادات المياه فى المنطقة، بينما نفى بعض مسؤلي "أديس أبابا المزاعم" بوجود أزمة صحية وبيئية فى المنطقة.

وزعم مهندس سابق في الشركة الصينية، أن هناك انسكابات منتظمة لسوائل الحفر بما في ذلك حمض الكبريتيك على مدى السنوات الثلاث التي عمل فيها في الموقع بحقل كالوب، وقال آخر: "هؤلاء الأهالي يموتون من السموم الخام التي انسكبت جراء الإهمال المطلق، فقد تخلت الشركات العاملة في حقل كالوب عن واجبها في حماية السكان المحليين".

وأشارت الصحيفة، أنه من المحتمل أن تكون هذه الانسكابات الكيميائية تاريخية، أو ربما تكون ناجمة عن شركات النقل الإثيوبية.

وقالت كيتسيلا تاديسي، مديرة التراخيص في الوزارة الفيدرالية للمناجم والنفط بإثيوبيا، "إن جميع آبار الغاز فى كالوب وفى أماكن أخرى فى حوض أوجادين مغلقة ومأمونة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية".

وفي العام الماضي، أكدت شركة POLY-GCL الصينية للاستثمارات البترولية الصينية، خططًا لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعى بطول 767 كيلومترًا من إثيوبيا إلى جيبوتي لنقل الغاز الإثيوبي إلى محطة تصدير في ولاية البحر الأحمر، وعثرت الدولة الواقعة شرقي إفريقيا على كميات كبيرة من الغاز في حوض أوجادين الشرقي في فترة السبعينيات.

وفي الوقت الحالي، تقوم الشركة الصينية بتطوير حقلي كالوب وهلالا، هناك منذ توقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج مع إثيوبيا فى عام 2013، وبحسب ما ورد من المقرر أن تبدأ الشركة جنوب شرق جيجيجا، إنتاج الغاز التجاري قريبًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نزيف بالفم والانف مرض فتاك مرض غامض باثيوبيا مرض اثيوبيا الغامض المرض الغامض في أثيوبيا اثيوبيا

أخبار تهمك

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 8 ساعات

3 نجوم من العيار الثقيل في ليفربول يقتربون من الرحيل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

قلق بقطاع الطاقة الإسرائيلي من احتياطيات حقل نور المصري

عاجل.. اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

تأجيل تشغيل مرفأ استيراد الغاز الطبيعي المسال في البحرين

دراسة تكشف الفرق بين تدخين 5 سجائر أو 30 سيجارة في اليوم

فيروس كورونا v.s حمى لاسا.. أيهما أخطر؟

مرض غامض باثيوبيا يتسبب في رعب عالمي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

10:44 ص

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status