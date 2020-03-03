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للعروس.. نصائح مهمة عليك معرفتها قبل وضع المكياج
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:48 ص
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عليك معرفة قواعد عند وضع المكياج يوم حفل زفافك وليله العمر الوحيدة التي تريدين أن تظهرين فيها بطريقة جميلة وجذابة، فعلى العروس اتباع القواعد التالية جيدا قبل وضع المكياج:
- اتبعي نظام حياة صحياً، أي نامي لعدد ساعات كاف واشربي الكثير من الماء.
- طبقي بعض إجراءات العناية ببشرتك كي تساعديها على التنفس والارتياح.
- عشية اليوم المنتظر، اخضعي لجلسة مساج وتمتعي بحمام يساعدك على الاسترخاء التام على أن تمضي ليلة نوم مريحة.
- اختاري الكونسيلر الذي لا يكون داكنا أو أفتح من باقي لون بشرتك.
- أنت بحاجة إلى تطبيق البلاش بطريقة معيّنة، أي على جهة معيّنة من وجهك، لذا أنت بحاجة إلى استخدام فرشاة بلاش متوسّطة الحجم.
- قبل تصفيف شعرك يوم الزفاف عليك وضع المكياج أولا وارتداء الفستان وبعد ذلك القيام بتصفيف الشعر حسب شكل وجهك وتصميم فستانك.
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