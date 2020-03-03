للعروس.. نصائح مهمة عليك معرفتها قبل وضع المكياج

عليك معرفة قواعد عند وضع المكياج يوم حفل زفافك وليله العمر الوحيدة التي تريدين أن تظهرين فيها بطريقة جميلة وجذابة، فعلى العروس اتباع القواعد التالية جيدا قبل وضع المكياج:





- اتبعي نظام حياة صحياً، أي نامي لعدد ساعات كاف واشربي الكثير من الماء.

- طبقي بعض إجراءات العناية ببشرتك كي تساعديها على التنفس والارتياح.

- عشية اليوم المنتظر، اخضعي لجلسة مساج وتمتعي بحمام يساعدك على الاسترخاء التام على أن تمضي ليلة نوم مريحة.

- اختاري الكونسيلر الذي لا يكون داكنا أو أفتح من باقي لون بشرتك.

- أنت بحاجة إلى تطبيق البلاش بطريقة معيّنة، أي على جهة معيّنة من وجهك، لذا أنت بحاجة إلى استخدام فرشاة بلاش متوسّطة الحجم.