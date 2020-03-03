التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية





أخبار البورصة المصرية





تباينت مؤشرات البورصة المصرية،بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،على اثر تخوفات من انتشار فيروس كورونا كوباء مؤثرا على الاقتصاد العالمى و حركة التجارة العالمية ، فيما استهلت الاسواق العالمية تداولات الاسبوع على ارتفاع بالامس و ارتد الداو الامريكى مقلصا اكثر من 1200 نقطة من خسائره ليدعم اسعار النفط و الذهب ، و ينعكس إيجابااً على الاسواق العربية ، ليفتح شهية المؤسسات للشراء و تحمل المزيد من الخطورة لضخ سيولة بالقياديات . .





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1661 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 14037 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 4640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل مستوى 1130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1242 نقطة.