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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:28 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية،بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،على اثر تخوفات من انتشار فيروس كورونا كوباء مؤثرا على الاقتصاد العالمى و حركة التجارة العالمية ، فيما استهلت الاسواق العالمية تداولات الاسبوع على ارتفاع بالامس و ارتد الداو الامريكى مقلصا اكثر من 1200 نقطة من خسائره ليدعم اسعار النفط و الذهب ، و ينعكس إيجابااً على الاسواق العربية ، ليفتح شهية المؤسسات للشراء و تحمل المزيد من الخطورة لضخ سيولة بالقياديات . .
 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1661 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 14037 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 4640 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل مستوى 1130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1242 نقطة.
 
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