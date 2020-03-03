بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا)، اليوم الإثنين، تأجيل مباراة نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي مع نادي ​ريال مدريد​ الإسباني، ضمن منافسات الدور الـ 16 لمسابقة ​دوري أبطال أوروبا للشباب​ لمدة أسبوع.





وجاء قرار يويفا بناء على مخاوف تتعلق بإنتشار ​فيروس كورونا​ في شمال ​إيطاليا​.









وتقرر تأجيل المباراة، من الأربعاء المقبل، إلى الأربعاء الذي يليه لتقام يوم 11 مارس الحالي.





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وكان يوفنتوس ألغى كل الجلسات التدريبية، ووضع كل أعضاء فريق تحت 23 عاما قيد الحجر الصحي في أعقاب اكتشاف ثلاث حالات إصابة مؤكدة في فريق لعب مباراة ضدهم ومعهم المدرب بعد إخضاعهم للفحوصات الطبية، وهو ما أثار حالة من الهلع في إيطاليا.