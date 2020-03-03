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سفير البوسنة والهرسك يشيد بجهود مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:43 ص
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اللقاء
اللقاء
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بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، مع صديق سباهيتش، سفير دولة البوسنة والهرسك، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين والتأكيد على اهتمام الوزارة بالتعاون مع دولة البوسنة والهرسك في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة.
وناقش الجانبان موضوعات التعاون المقترحة مع عدد من الشركات البوسنية في العديد من المجالات وخاصة فى مجال تصنيع الذخائر والأسلحة، كما تم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وخلال اللقاء، استعرض "العصار" مستجدات التعاون بين عدد من الشركات البوسنية وشركات الإنتاج الحربي والتي أسفرت عن التعاون الناجح بين الطرفين، الأمر الذي يشجع على عقد مزيد من الشراكات مع الشركات البوسنية الأخرى في مجالات التصنيع المشتركة.

من ناحيته، أعرب صديق سباهيتش، سفير دولة البوسنة والهرسك، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية. 

وعرض "سباهيتش" إمكانية التعاون في مجالات تصنيع الذخائر والأسلحة المختلفة، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمنًا ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

ونوه بأنه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية التي تشهد تقدمًا ملحوظًا من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية في مختلف الدول الصناعية الكبرى إلى جانب إسهاماتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية ومثيلتها من شركات الإنتاج الحربي وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بهم وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلي على أرض الواقع، كما تم توجيه الدعوة للشركات البوسنية للمشاركة في معرض إيديكس 2020.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الإنتاج الحربي سفير البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك الإنتاج الحربي

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