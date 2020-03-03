سفير البوسنة والهرسك يشيد بجهود مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، مع صديق سباهيتش، سفير دولة البوسنة والهرسك، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.





وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين والتأكيد على اهتمام الوزارة بالتعاون مع دولة البوسنة والهرسك في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة.

وناقش الجانبان موضوعات التعاون المقترحة مع عدد من الشركات البوسنية في العديد من المجالات وخاصة فى مجال تصنيع الذخائر والأسلحة، كما تم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وخلال اللقاء، استعرض "العصار" مستجدات التعاون بين عدد من الشركات البوسنية وشركات الإنتاج الحربي والتي أسفرت عن التعاون الناجح بين الطرفين، الأمر الذي يشجع على عقد مزيد من الشراكات مع الشركات البوسنية الأخرى في مجالات التصنيع المشتركة.

من ناحيته، أعرب صديق سباهيتش، سفير دولة البوسنة والهرسك، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية.



