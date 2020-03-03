"خليك في حالك".. عمر كمال يوجه رسالة نارية لـ معتز مطر

قام المطرب عمر كمال بمهاجمة الإعلامي معتز مطر، بعد تزييفه حقيقة فيديو منشورًا له على صفحته، إدعى فيه معتز أنه توجه إلى السعودية لإحياء حفلاً غنائيًا هناك، بعد قرار منعه عن الغناء، كمحاولة منه لإثارة مشاكل بين البلدين.



نشر عمر كمال فيديو جديد له يوضح فيه حقيقة ذلك الأمر،حيث أوضح أن الفيديو الذي ظهر فيه وهو يوجه الشكر للمسئول كان قد تم التقاطه في شهر يناير الماضي عقب إحيائه أحد الأفراح بالسعودية.



وأشار عمر كمال أن الفيديو حدث قبل أزمته مع نقابة الموسيقيين، حيث قال :"ادعاءات معتز مطر كذب وتدليس وربنا ميرضاش بالظلم".



وتابع عمر كمال قائلاً :"أنت بتتكلم على طول عن ربنا،هل تضمن أن تدليسك للفيديو ميعملش مشاكل للراجل صاحب الفيديو؟ وتصرفك ممكن يقطع عيشه ويرفده من شغله في بلده، هل تقبل اتحط في مشاكل مع جهة أمنية يفتكروا أن أنا بتعاون مع جهة خارجية بعد قرار نقابة الموسيقيين؟".



وأضاف عمر: "يا معتز خليك في حالك، وأنا لو عايز أتكلم هطلع أعمل فيديو أعرض مشاكلي، إنما أنت أتكلم عن نفسك، ومش هسمح أنك تأخذ أي غلطة ضد مصر وتستخدم شاب زي لسه بيبدأ حياته أنك تدمر له مستقبله، وتأخذ فيديو تحوره، وأنا مش طرف فى مشاكلك".



مشيرًا إلى أن المصداقية الإعلامية كانت تستلزم من معتز مطر التحرى عن حقيقة الفيديو بدلاً من تزوير الحقيقة لأهداف خارجية.