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إنذار رسمي لـ هاني شاكر يطلابه بتطبيق القانون على المخالفين لقراراه

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:30 ص
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هاني شاكر
هاني شاكر
نور طلعت
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أرسل أيمن محفوظ المحامي، للفنان هاني شاكر، انذارا رسميا جاء فيه: "بعد قرار نقيب الموسيقين بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات وفق السلطات التي وضعها له القانون إلا أن بعض مطربي المهرجانات يتحايلون علي قرار المنع بالظهور علي الفضائيات والحفلات العام".

وأضاف "محفوظ": "وبعد تهديدهم بنزول أغانيهم علي اليوتيوب في تحدي سافر للقرارات النقابة التي يدعون زورا انهم خاضعين لها وكان لازما علي نقيب الموسيقين بسط سلطان الدوله بقوة القانون وتفعيل نص الماده 5مكرر من القانون رقم 35 لسنه 1978التي تعاقب بالحبس والغرامه للمزاوله الغناء دون ترخيص".


واستطرد "محفوظ" بان العقوبه المستحقة لا تقيد الغناء بلاتصريح بمكان أو زمان معين فأي غناء دون ترخيص او تصريح يعد جريمه مستمره ويجوز تحرير النقابه محاضر في كل مخالفه للقرار سياده النقيب وتتعدد المحاضر بعرض الاغنيه ولو علي اليوتيوب لتصدر احكام قضائيه متعددة بالحبس والغرامه ضد متحدي قرارات المنع".


وأكد "محفوظ " في الختام بان تطبيق القانون اكبر رادع لمن تسول له نفسه تحدي سلطان الدوله وفرض القانون علي الجميع مع فرض عقوبه اداريه بتجميد حصول المخالفين علي ترخيص بالغناء او دخول لجنه الاختبارات للقبول بالنقابه لفتره يحددها النقيب كوسيله اخري لمنعهم من تحدي مؤسسات الدولة.
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