خبير عسكري يشيد بتخصيص حصة مدرسية عن دور الشهيد

ثمن اللواء محمد الشهاوي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، والخبير العسكري، قرار وزارة التعليم بتخصيص الحصة الأولى في المدارس يوم الاثنين المقبل، والموافق يوم الشهيد، عن الشهداء وبخاصة الشهيد عبدالمنعم رياض.



وأشار "الشهاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد هو تجسيد للصفات والمعاني النبيلة، حيث أن دماء الشهداء تسيل من أجل حفظ الأمن والاستقرار، حيث أن إختيار يوم معين للشهيد يؤكد أن كل أفراد القوات المسلحة يتمنون الشهادة.



وأضاف أن الشهيد عبدالمنعم رياض ضرب أفضل مثال لتضحية في سبيل الوطن، حيث كان دائما في الصفوف الأولى، وأعطى مثالا للجنود والضباط على طبيعة دور القائد.

