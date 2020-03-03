أخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر





استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2020 في السوق المحلى خلال التعاملات الصباحية، وشهد سعر الذهب حالة من الاضطراب على المستوى المحلى والعالمي خلال الفترة الماضية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





أسعار الذهب العالمي





توقع تقرير عن بنك ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.





وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 796.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 697.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 597.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,576 جنيهًا







