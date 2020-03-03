موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني، لاستضافة نظيرة ليفربول، مساء اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويحل الريدز ضيفًا على البلوز مساء اليوم 3 مارس الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج، لمشوار بطولة الكأس.

وكان ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، تلقى هزيمة مؤخرًا أمام واتفورد، بثلاثية مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.





ويرصد " الفجر الرياضي " موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتقرير الآتي:-





ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، مباراة قوية لأصحاب الأرض ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



