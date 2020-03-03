Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:21 ص
Advertisements
ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي
ال
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني، لاستضافة نظيرة ليفربول، مساء اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل الريدز ضيفًا على البلوز مساء اليوم 3 مارس الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج، لمشوار بطولة الكأس.
وكان ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، تلقى هزيمة مؤخرًا أمام واتفورد، بثلاثية مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتقرير الآتي:-

ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، مباراة قوية لأصحاب الأرض ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

أخبار تهمك

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

منذ 19 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ ساعتين و 43 دقيقة

3 نجوم من العيار الثقيل في ليفربول يقتربون من الرحيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 8 ساعات

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ ساعة الا ربع

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ ثلث ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status