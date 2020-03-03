باسم ياخور يكشف وصفة لتجنب لالإصابة بفيروس كورونا

كشف الفنان السوري باسم ياخور، عن وصفة طبية لتجنب الإصابة بـ "فيروس" كورونا.





وقال باسم ياخور، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندي وصفة حابب شارككن ياها بتحميكن من كل أنواع الفيروسات ومنها الكورونا. الصبح عالريق منقرش 3 سن توم وراه نص فحل بصل. وعلى كفالتي بقية النهار ما حدا رح يسترجي يقرّب عليكن ولا يبوّسكن ولا حدا يقلكن مرحبا".