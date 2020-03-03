Advertisements
Advertisements
Advertisements

باسم ياخور يكشف وصفة لتجنب لالإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفنى
Advertisements

كشف الفنان السوري باسم ياخور، عن وصفة طبية لتجنب الإصابة بـ "فيروس" كورونا.


وقال باسم ياخور، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندي وصفة حابب شارككن ياها بتحميكن من كل أنواع الفيروسات ومنها الكورونا. الصبح عالريق منقرش 3 سن توم وراه نص فحل بصل. وعلى كفالتي بقية النهار ما حدا رح يسترجي يقرّب عليكن ولا يبوّسكن ولا حدا يقلكن مرحبا".

Advertisements

أخبار تهمك

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 8 ساعات

3 نجوم من العيار الثقيل في ليفربول يقتربون من الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

منذ 18 دقيقة

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ ثلث ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

08:19 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status