فيفي عبده توجه رسالة للزعيم عادل إمام.. فماذا قالت؟

وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة للزعيم عادل إمام، بعدما أكد أن غيابه عن تكريم المركز الكاثوليكي للسينما يرجع إلى إصابته بنزلة برد،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت فيفي صورة للفنان عادل إمام، وعلقت على الصورة قائلة :" ‏يا زعيم أنا بحبك ربنا يديلك الصحة والعافية ويخليك لينا ويخليك لجمهورك وتسعدنا دايمًا".



وفي سياق آخر، يشارك الفنان عادل إمام في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فلانتينو"، والمسلسل يشارك في بطولته دلال عبد العزيز، داليا البحيري، إلهام عبد البديع، محمد الكيلاني، حمدي الميرغني، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام،إنتاج سينرجي.