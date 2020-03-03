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ننشر خطة وزارة الزراعة لتحصين الحيوانات من كورونا (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:10 ص
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كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالحكم محمود، رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة: إنهم يقومون بإجراءات دقيقة لفحص كل الحيوانات التي ترد إلى المنافذ من الدول الأخرى، فضلا عن المنتجات من أصل حيواني، حيث يتم سحب عينان وفحصها للتأكد من خلوها من الأمراض.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك لجان تفتيش مشتركة مع وزارة التموين والبيئة للمرور على أماكن حفظ وبيع وتخزين المنتجات من أصل حيواني، والتأكد من سلامتها.

وأضاف أن كل المنتجات القادمة من الدول شرق آٍسيا تعامل معاملة خاصة بسبب فيروس كورونا، منوها بأن أي حيوانات برية تصل لمصر يتم فحصها خوفا من أن تكون حاملة للفيروس.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة كورونا خطة وزارة الزراعة تحصين الحيوانات

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