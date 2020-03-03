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برلماني يشيد بالموقع الإلكتروني للحكومة لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:06 ص
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بوابة الفجر
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وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتكليفه لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع إلكتروني توعوي عن فيروس الكورونا تحت مسمى www.care.gov.eg 

وأشاد مسعود في بيان اليوم الثلاثاء: بهذا الموقع الذي يتضمن معلومات عامة عن الفيروس وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم.
وأضاف: أن الموقع يتضمن أيضا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية، مطالبا من جميع وسائل القومية والخاصة تسليط الضوء على هذا الموقع وبث جميع المعلومات.

وأكد: أن هناك جدية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في مواجهة فيروس كورونا تنفيذا للتكليفات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أهمية قيام الحكومة بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس، مع التأكيد على قيام كل وزير أو رئيس جهة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تكفل سلامة وصحة العاملين به.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

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