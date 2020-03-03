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كلمات أغنية "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:15 ص
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بوابة الفجر
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قبل طرحها رسميا، تم تسريب أغنية "عود البطل" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كامل، ولاقت عود البطل رواجا كبيرا منذ بداية الغعلان عنها، وجاءت كلماتها كالتالي:

شفتك قمر طالع..وأحمر خدود فاقع
عود البنات عالى..شقلب لى انا حالى
يرخص ليك الغالى..يالى سحرتنى
عود البطل ملفوف..وانا لسه ياما هشوف
جايلك وانا مش مكسوف..ما انتى عجتبنى
واخدانى على الهادى..وجمالها مش عادى
لما بتيجى قصادى بموت 200 مرة
محبش غير هيا..وعايزها تعيش ليا
يا شاغلة افكارى..حسى بأجدارى
يا أحلى بنات جارى..يا فراولة الحتة
عاوزك يا بنبونتى..يا صاحبتى وبنتى
علشان اشوفك انتى..بعمل مليون خطة
الضحكة دى حكاية..سكر في كوباية

وكان قد صدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من الغناء من  نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر، بسبب بعض الكلمات في أغنية بنت الجيران التي أثارت الجدل حين غنائها في ستاد القاهرة.

وحقق حسن شاكوش وعمر كمال شهرة كبيرة بأغنية "بنت الجيران" التى استطاعت حصد 150 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن بعد 3 أشهر فقط من طرحها.
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الكلمات المفتاحية

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