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صالح جمعة على رادار الزمالك وفايلر يحرج الأهلي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
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 تسبب صالح جمعة لاعب الأهلي في انتشار جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الشارع الكروي المصري، وسط اهتمام زملكاوي بنجم وسط الأهلي.

صالح جمعة والأهلي

وابتعد صالح جمعة عن المشاركة مع فريقه في الآونة الأخيرة ولاسيمًا، في ظل رفض كبير من المدير الفني السويسري رينيه فايلر في استمرار اللاعب مع الفريق الأول.

الاستغناء عن صالح جمعة

وطالب فايلر إدارة الأهلي من الاستغناء عن صالح جمعة وهو ما يرفضه الجاهز الإداري للمارد الأحمر، الذي يرفض ترك اللاعب في ظل إلحاح من جانب الزمالك لضم اللاعب، ورد صفعة كهربا.

الزمالك يسعى لضم صالح جمعة

وفاجأ الزمالك الأهلي وجماهيره بالاستفسار عن اللاعب صالح جمعة ومعرفة موقف استمراره في صفوف فريقه، رغبةً في ضم اللاعب الذي يلعب شقيقه الأصغر في صفوف الزمالك.

تجميد صالح جمعة

وجمد الأهلي صالح جمعة لنهاية الموسم، بناءً على طلب رينيه فايلر، الذي رفض كل محاولات الصلح مع اللاعب، وأصر على موقفه بالاستغناء عن خدماته.

انتهاء عقد صالح جمعة

وينتهي عقد صالح جمعة مع النادي الأهلي بعد موسمين من الآن، ويحق للاعب الانتقال خلال الميركاتو الصيفي القادم.



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