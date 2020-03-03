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الآثار عن شائعات تساقط زوسر: "لو كل أهرامات العالم وقعت.. هو ميقعش"
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:15 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إنه سيتم افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل، موضحا: أن عمر الهرم 4500 عاما، فهو أقدم بناء حجري في العالم.
وأشار "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أعمال ترميم الهرم بدأت في 2004 وتوقفت في 2011، واستأنفت أعمال التطوير مرة أخرى في 2017، موضحا أنه تم تجديد مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: أنه تم ترميم المدخل الجنوبي والشمالي لهرم، حيث أنه لأول مرة سيستطيع السائح زيارة الهرم من الداخل، نافيا ما تردد بشأن أن هرم زوسر يتساقط، معقبا: "طريقة بناء الهرم تؤكد لو كل أهرامات العالم وقعت.. زوسر ميقعش عشان طريقة بناءه".
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