الآثار عن شائعات تساقط زوسر: "لو كل أهرامات العالم وقعت.. هو ميقعش"

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إنه سيتم افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل، موضحا: أن عمر الهرم 4500 عاما، فهو أقدم بناء حجري في العالم.





وأشار "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أعمال ترميم الهرم بدأت في 2004 وتوقفت في 2011، واستأنفت أعمال التطوير مرة أخرى في 2017، موضحا أنه تم تجديد مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة.



