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إصابة 600 حالة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:21 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في البلاد إلى 4812 حالة.

                                 

وأعلن مركز المراقبة والسيطرة على فيروس كورونا القاتل التابعة لوزارة الصحة، تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 4812 حالة، وقتل ثلاثة أشخاص بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد الوفيات إلى 34 شخصا".

 

وبحسب منظمة الصحة العالمية، انتقل فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن، مؤكدة أن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".

 

وكانت دول العالم، تسعى جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.

 

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