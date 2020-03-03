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مدرب منتخب مصر يوجه رسالة لنجم الزمالك

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:00 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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تغنى معتمد جمال، مدرب منتخب مصر الأولمبي، بالمستويات المميزة لمصطفى محمد، نجم هجوم فريق نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي.

 

وقال جمال في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: " مصطفى محمد نجد فيه جميع مقومات المهاجم المميز البارع من الاستلام والتسلم واحادة ضربات الرأس واللعب بالقدمين اليمنى واليسرى".

 

وتابع:" المؤهلات الفنية والبدنية تؤهل مصطفى محمد ليكون أحد أفضل مهاجمي الكرة المصرية".

 

وواصل:" مصطفى محمد يمتلك مستويات لم يعبر عن جميعها بعد، فلازال أمامه الكثير لتقديمه لجماهير الزمالك ومنتخب مصر".

 

وأنهى معتمد جمال تصريحاته موجهاً نصائح لمصطفى محمد:" عليك ألا تلتفت لما يقال أو يُكتب عنك في وسائل الإعلام ولا تهتم بمن ينتقد وعليك بالمزيد من التركيز".

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