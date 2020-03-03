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ارسنال ضد بورتسموث 0/2 في كأس الاتحاد الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:55 ص
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ارسنال ضد بورتسموث
ارسنال ضد بورتسموث
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ارسنال ضد بورتسموث في كاس الاتحاد الانجليزي

ارسنال ضد بورتسموث | تغلب فريق ارسنال الإنجليزي على مضيفه بورتسموث بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الإثنين، على ملعب "فراتون بارك"، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

اهداف مباراة ارسنال ضد بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
وافتتح ارسنال التسجيل في الدقيقة 45 عن طريق المدافعع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول لمباراة ارسنال ضد بورتسموث بنتيجة 0/1.

وفي الشوط الثاني، أضاف إدي نكيتياه الهدف الثاني في الدقيقة 51 بتسديدة رائعة من داخل المنطقة، لينتهي لقاء ارسنال ضد بورتسموث بنتيجة 0/2.

جدير بالذكر أن نادي ارسنال قد ودع بطولة الدوري الأوروبي، من دور الـ32، بعد خسارته من نظيره نادي أوليمبياكوس اليوناني 2/1.

تشكيل ارسنال لمباراة بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمي: داميان مارتينيز.

خط الدفاع: بوكايو ساكا - بابلو ماري - دافيد لويز - سوكراتيس باباستاثوبولوس.

خط الوسط: ماتيو جندوزي - جابرييل مارتينيلي - جوزيف ويلوك - ريس نيلسون.

خط الهجوم: إدي نيكيتاه.

بالفيديو.. ملخص اهداف مباراة ارسنال ضد بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي:-

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