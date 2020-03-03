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إصابة مستشار سابق لوزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:56 ص
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حسين شيخ الاسلام
حسين شيخ الاسلام
وكالات
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، إصابة حسين شيخ الإسلام، مستشار سابق لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، بفيروس كورونا.

                                                     

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، يستمر فيروس كورونا في التمدد على ما يبدو بين صفوف المسؤولين في إيران بعد أن ارتفع عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 1500 مصاب.

 

وقال مدير موقع انتخاب الإخباري، مصطفى فقيهى، عبر حسابه على موقع تويتر: بلغني أن حسين شيخ الإسلام مستشار وزير الخارجية، قد تأثر أيضاً بفيروس كورونا المستجد، والتحق بقافلة المسؤولين المصابين".

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فيروس كورونا حسين شيخ الاسلام ايران اصابة حالة جديدة

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