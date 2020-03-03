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فنانة كويتية تصرخ وتطالب بالابتعاد عن زميلة لها مصابة بـ"الكورونا"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:51 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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أثارت الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها، تعبر فيه عن خوفها من الممثلة السعودية ​عهود السامر​ بسبب فيروس كورونا.

وظهرت إلهام الفضالة، وعهود السامر خلال، لقائهما في كواليس تصوير أحد الأعمال، حيث جاءت الأخيرة من المطار،وهو سبب تخوف الفضالة من أن تكون مصابة بالفيروس، وصرخة مطلبة منها الخروج من الغرفة.

وأكدت لها "السامر" أنها مصابة بفيروس الأنفلونزا العادي وليس فيروس كورونا.

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