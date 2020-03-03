طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم أكشاي كومار الجديد Sooryavanshi



وحسبما ذكر موقع إنديا توداي، فإن الثلاثي أعلنوا رسميا عبر صفحاتهم على موقع تويتر عن أن الفيلم سيطرح في صالات العرض بحلول يوم 24 من شهر مارس المقبل.



ونقل الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية، الإعلان الترويجي الأول للفيلم بعد نشر نجومه الثلاث له عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل.



ويقدم الفيلم قصة عدد من رجال الشرطة الهندية الذين يسعون لمناصرة القانون في مواجهة الطغاة من ملاك الأراضي بقرى الهند التي يهيمن عليها الإقطاعيين.



وستشارك في بطولة الفيلم النجمة الكبيرة كاترينا كيف في دور رئيسي بارز.



كان يترقب عشاق النجم أكشاي كومار، موعد طرح فيلمه الجديد Sooryavanshi، الذي يجمع للمرة الأولى بينه وبين كل من النجم رانفير سينغ والنجم أجاي ديفجان.