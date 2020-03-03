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طرح الإعلان الترويجي لأغنية Angrezi Medium الجديد بمشاركة نجمات بوليوود
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:54 ص
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أحمد جمال أحمد
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على طريقة أغنية happy لـ فاريل ويليامز، تستعد Angrezi Medium لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان Kudi Nu Nachne De.
ونقل موقع "إنديا توداي" الفيديو الترويجي الاول للأغنية، التي من المقرر أن يشارك بها كافة نجمات بوليوود البارزات بالغناء مع الاغنية عبر تحريك الشفاه.
وكشف الإعلان الترويجي عن مشاركة كل من النجمة كاترينا كيف والنجمة كيارا أدفاني وانوشكا شارما وعاليا بهات وغيرهن من نجمات بوليوود بالأغنية.
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