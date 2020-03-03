Advertisements
Advertisements
Advertisements

طرح الإعلان الترويجي لأغنية Angrezi Medium الجديد بمشاركة نجمات بوليوود

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

على طريقة أغنية happy لـ فاريل ويليامز، تستعد Angrezi Medium لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان Kudi Nu Nachne De.

ونقل موقع "إنديا توداي" الفيديو الترويجي الاول للأغنية، التي من المقرر أن يشارك بها كافة نجمات بوليوود البارزات بالغناء مع الاغنية عبر تحريك الشفاه.

وكشف الإعلان الترويجي عن مشاركة كل من النجمة كاترينا كيف والنجمة كيارا أدفاني وانوشكا شارما وعاليا بهات وغيرهن من نجمات بوليوود بالأغنية.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ يوم

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

3 نجوم من العيار الثقيل في ليفربول يقتربون من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ممثل شهير يكشف حقيقة زواجه من حليمة بولند

منذ حوالي 6 ساعات

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

08:19 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

03:30 ص

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status