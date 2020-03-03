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أستاذ استثمار يعلن مفاجأة للمصريين بشأن الاحتياطي الأجنبي
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:54 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار: إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر، يزداد شهرا تلو الآخر، حيث سيصل الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير.
وأشار "إبراهيم"، خلال ااتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن رقم الاحتياطي الأجنبي في مصر يزداد على الرغم من المشهد العالمي الذي يشوبه بعض الصعوبات ومنها فيروس كورونا.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أصبح يستوعب جميع الصدمات التي تحدث داخليا أو خارجيا، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، متوقعا أن تستوعب مصر تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.
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