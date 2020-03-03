اتهام تايجر شروف بسرقة ملصق فيلمه الدعائي من فيلم "جون ويك"



ونقل موقع "إنديا توداي" الملصق، الذي ظهر به تايجر محاطا بمجموعة من الأسلحة الآلية في اشارة منه لأحداث الأكشن المثيرة التي سيشهدها الفيلم.



ولم يحظى تايجر شروف بالعديد من ردود الفعل الإيجابية التي كان يتوقعها، حيث تعرض لاتهامات بسرقة الملصق الدعائي من فيلم كيناو ريفز الشهير، جون ويك الجزء الثاني.



وأعلن تايجر شروف عن موعد طرح الفيلم رسميا بصالات العرض في يوم 16 من شهر يوليو عام 2021 المقبل.



طرح الممثل الهندي الشاب تايجر شروف الملصق الدعائي الرسمي لفيلمه الجديد Heropanti 2 عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام.