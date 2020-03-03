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الأسبوع القادم..آمبر هرد تشهد ضد جوني ديب أمام المحكمة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:52 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تستعد النجمة أمبر هرد للعودة للمثول أمام المحكمة العليا بلندن الاسبوع المقبل، لتشهد ضد زوجها في القضية التي ادعت بها تعديه عليها بالضرب.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن هذا سيكون أول ظهور رسمي لأمبر ضمن مجريات أحداث هذ القضية التي استمرت لعدة سنوات منذ طلاقهما رسميا في 2017.

وتضع أمبر نفسها في موقف قد يحرمها من تسوية حصولها على مبلغ 5 ملايين استرليني، نصيبها من تسوية الطلاق في حال اثبتت المحكمة عدم صحة ادعائها ضد زوجها.

وستستخدم أمبر الرسائل النصية التي تم الكشف عنها ضمن القضية، وكانت تلقتها من جوني ديب، ومنها رسائل تهديدات من جوني بقتله لها.
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