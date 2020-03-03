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3 نجوم من العيار الثقيل في ليفربول يقتربون من الرحيل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:50 ص
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ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل بانتظار ليفربول في الموسم الجديد .

ووفقاً لما ورد عن شبكة "ألديسمارك" الإسبانية، فإن الثلاثي أصبح مطمعاً لكبار الأندية الأوروبية في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد فريق ريال مدريد الإسباني هو أبرز المهتمين بخدمات الفرعون المصري محمد صلاح، لضمة في فترة الإنتقالات الصيفية.

وتعاظمت فكرة ضم صلاح لدى مسؤولي النادي الملكي، في أعقاب هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، والتي كشفت حاجة الفريق لبعض اللاعبين من الطراز الأول.

وتشير التقارير لرصد ريل مدريد مبلغ يفوق 140 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب فريق روما السابق.

كما ينصب فريق بايرن مينوخ شباكة لضم روبيرتو فيرمينو مهاجم الفريق، حيث أفادت عدة تقارير ألمانية لرصد مبلغ 90 مليون جنيه استرليني.

ويأمل الفريق البافاري في ضم فيرمينو، لشغل مكان رأس الحربة في الفريق، والذي يتواجد به اللاعب المخضرم روبيرت ليفاندوفيسكي.

بينما يرصد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضم الاسم الثالث، وهو السنغالي ساديو ماني.

وتضع إدارة الفريق ماني على رأس أولوياتها، تحسباً لرحيل النجم البرازيلي نيمار، ولذي يسعى للإلتحاق بفريق برشلونة الإسباني.

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