هل ينضم بن ستلر لأبطال فيلم "Fast & Furious" الجديد؟



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن بن يرغب في تعويض عدم نجاح تجربته كمخرج مؤخرا، حين أخرج مسلسل Escape At Dannemora، الذي طرح في عام 2018.



ويعتبر ستلر، فيلم Fast & Furious عودة قوية له إذا ما تقبله أبطال الفيلم، الذي يشهد ضم عدد مميز من النجوم الجدد أبرزهم نجم المسارعة السابق جون سينا.



في حين يتغيب من جديد النجم دوين جونسون الشهير بلقب الصخرة عن الجزء التاسع المقرر طرحه قريبا في صالات العرض.



ترددت أنباء حول احتمالية ضم النجم الكوميدي الكبير بن ستلر لأبطال فيلم الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious الشهيرة.