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كيتي بيري تحيي حفلا مجانيا لطاقم إطفاء حرائق أستراليا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:49 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت النجمة كيتي بير عن احيائها لحفل غنائي مجاني، لكل من طواقم اطفاء حرائق استراليا واسرهم، وطواقم المسعفين والحماية المدنية وضحايا الحرائق تكريما لهم.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، حيث ستقام الحفل بحديقة Bright's Pioneer بولاية فيكتوريا الاسترالية، في يوم 11 من شهر مارس المقبل.

وأفادت الصحيفة أن الحفل سيتم توزيع تذاكر الدخول له مجانا على سكان ولاية فيكتوريا التي شهدت الجانب الأكبر من حرائق استراليا الأشهر الماضية.

وستسمح إدارة الولاية باستقدام أطقم الحماية المدينة من المدن الاخرى التي شهدت الحرائق في الموجة الأخيرة التي ضرب أستراليا.
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