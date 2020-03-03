Advertisements
Advertisements
Advertisements

كامل الوزير: تذكرة موحدة لربط محطات الجر الكهربائي بالنقل العام

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:49 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد تصوير عبير احمد
Advertisements
أوصى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تكليف مكتب استشاري محترف لعمل دراسة عن تذكرة موحدة للنقل تربط كافة وسائل الجر الكهربائي بالنقل العام.

وأضاف الوزير خلال جولته في محطة مترو النزهة، صباح اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى لتنفيذ مخطط التذكرة الموحدة لربط الخطوط الثلاث للمترو ببعضهم البعض، ثم المرحلة الثانية للربط بين الخط الثالث مع مشروع lrt، ومع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم ربطها في المرحلة النهائية بوسائل جهاز النقل العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير النقل محطة المترو مترو الأنفاق كامل الوزير بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ يوم

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 13 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ممثل شهير يكشف حقيقة زواجه من حليمة بولند

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

3 نجوم من العيار الثقيل في ليفربول يقتربون من الرحيل

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 7 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

زيادة سعر التذكرة لـ 16 جنيه.. 4 مشاهد في التشغيل التجريبي لـ"مترو مصر الجديدة"

بعد تكليفه من السيسي.. ملفات مشتعلة على طاولة وزير النقل الجديد

بعد تولي كامل الوزير حقيبة النقل.. حكاية 741 يومًا قضاها هشام عرفات في بلاط الوزارة

"النقل" تشارك في مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة

رئيس القومية للأنفاق: مشروعات قطارات الجر الكهربائي تغير خارطة الاستثمار بمصر وتعيد هيكلة الكثافات السكانية (حوار)

"القومية الأنفاق": 45 مليار جنيه تكلفة مشروع قطار المونوريل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

08:19 ص

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

03:30 ص

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status