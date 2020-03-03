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"بن أفليك" يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد بلوس أنجلوس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:48 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل النجم بن أفليك بالعرض الخاص لفيلمه الجديد The Way Back بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور بن للعرض الخاص للفيلم، الذي احتضنته قاعة "ريجال"، بمدينة لوس أنجلوس، والذي حضره بن بعد ظهوره بمباراة لكرة السلة في اليوم نفسه.

ويشارك بن أفليك في بطولة فيلم The Way Back، جيانا جافنكا، والتي شاركته في الاحتفال بالعرض الخاص بلوس أنجلوس.

بالإضافة لكل من براندون وييلسون وشتارليز لوت، وميشيلا واتكينز، ومارفن جريج جونيو وويل روب، جميعهم يشاركون في الفيلم الدرامي الرياضي.
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