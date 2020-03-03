الأرصاد تحذر المواطنين: "متخففوش الملابس الشتاء مازال مستمر"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن طبيعة الفترة الحالية وجود تقلبات جوية، حيث هناك ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا، تصل إلى 28 درجة غدا.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن ارتفاع الحرارة قد يخدع المواطنين، ويجعلهم يخففون الملابس، معقبا: "متخففوش الملابس الشتاء مازال مستمر، وانخفاض الحرارة وارد مرة أخرى".



وأضاف: أنه يجب أن يحرص المواطنين على متابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس، محذرا من وجود شبورة مائية في الصباح على الطرق.

