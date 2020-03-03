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بسبب كورونا.. الصحة العالمية: احذروا من فرض القيود على السفر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 4 دول تحول الوضع لديهم إلى وباء بسبب اتشار فيروس كورونا، لكن معظم الدول التي أبلغت عن ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا لديها ومنهم مصر، فإن الحالات تكون واردة إليها.

وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم فرض أي قيود على حركة السفر، حيث أثبتت أن التجربة أن عند وضع قيود على السفر تزداد نسبة الهجرة بشكل غير شرعي.

وأضاف: أن من حق كل دولة أن تتخذ القرار الذي يناسبها وفقا للوضع بها، لافتا إلى أن القطاع الوقائي بوزارة الصحة من القطاعات القوية على مستوى العالم.
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كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة إصابات كورونا

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