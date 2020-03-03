"قولوا مش عايزين نتعلم".. رد وزير التعليم على إلغاء المنهج بسبب كورونا

أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، دهشته من دعوات المطالبة بإلغاء الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا، قائلا: "قولوا إحنا مش عايزين نتعلم".





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك مطالبات على "السوشيال ميديا" بإلغاء منهج شهر إبريل، معقبا: "لو بنفكر نلغي المدارس والجامعات.. لازم نقفل أي حاجة فيها تجمع".



