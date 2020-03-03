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عرف بالانضباط في الوقت والعمل.. محمد صبحي فنان بدرجة إنسان

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:19 ص
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بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل الفنان محمد صبحي،اليوم 3 مارس بعيد ميلاده ال72 وهو مؤلف ومخرج مسرحي،تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز.

عرف "صبحي" بالفضيله والإنضباط في العمل والوقت وهو ييحافظ على أن لا يقول شيئا إلا ويفعله وأبرز المواقف التي تدل على ذالك عند زيارته لباريس وعرض عليه وليام ويكنجهام أن يعرض عرضا مسرحيا أمام الجاليات العربية على إحدى المسارح بمقابل مادى ممتاز ولكنه رفض لأنه كان قد اتفق مع المخرج جلال الشرقاوي على تقديم مسرحية شفهيا بدون توقيع عقود.

اشتهر محمد صبحي بدور الأب في الأسرة المصرية البسيطة من خلال أجزاء مسلسل "يوميات ونيس" الذي بدأ به عام 1994 ويقدم الجزء السادي منه في"يوميات ونيس وأحفاده" دور الجد وأحب الجمهور هذا العمل لتمثيله لأفراد الأسرة المصرية في الواقع.

أنشا "صبحي" وصديقه لينين الرملي فرقة مسرحية تسمى"ستوديو80" ونجحا في خلق مسرح جديد يقوم على شابان درسا المسرح وقال عنهم البعض أنهم امتدادا للثنائي نجيب الريحاني وبديع خيري ومن أهم العروض اتي قدموها "انت حر"،"الجوكر"،"الهمجي"و"تخاريف".


تزوج محمد صبحي من نيفين رامز وأنجب منها كريم وهو مهندس كمبيوتر ومريم وهي تجارة انجلش وعند وفاة زوجته حزن عليها وظل كل عام يثني عليها في عيد ميلادها ويتذكرها ولم ينساها.


وإلى جانب أعماله المسرحية قدم "صبحي" عدد كبير من الأعمال اسينمائية والدرامية منها "أبناء الصمت"،"الكرنك"،"بالوالدين إحسانا"،"المأمور"،"فرصة العمر"،"شملول"و"فارس بلا جواد".
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