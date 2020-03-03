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مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال يتصدر تريند "تويتر"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:12 ص
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بوابة الفجر
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تصدر مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في غضون ساعات قليلة منذ تشويق شاكوش الجمهور بطرحها عبر يوتيوب.

وحققت "عود البطل" مشاهدات خيالية بعد دقائق من طرحها عبر قناة شاكوش بيوتيوب.

كلمات الأغنية: "عود البنات عالي شقلبلي انا حالي يرخصلك الغالي يالي سحرتيلي عود البطل وانا لسه ياما هاشوف جايلك ومش مكسوف".

وحازت الأغنية فور طرحها على إعجاب الجمهور الذي بادر بتسجيل الإعجابات والتعليقات الإيجابية. 


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