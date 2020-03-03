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هل يُفرط يورجن كلوب فى كأس الاتحاد الإنجليزي من أجل البريميرليج

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:57 ص
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كلوب
كلوب
محمد جمال
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مازال ليفربول تحت قيادة المدير الفنى الألماني يورجن كلوب لم يحسم بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بشكل رسمي حتي الأن، وتأخر خطوة بعد الخسارة الكبيرة الأخيرة ببطولة الدوري على يد واتفورد بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة ال 28، ليكون واتفورد هو أول فريق يلحق الهزيمة بكتيبة الريدز هذا الموسم.

ويستعد ليفربول ليكون ضيف ثقيل اليوم على نظيره تشيلسي ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الأخير ستامفورد بريد، ويكون هنا السؤال هل سيقوم كلوب بتغييرات كبيرة على تشكيل الفريق بسبب إحتياجه للاعبيه الأساسيين ببطولة الدوري الإنجليزى وبطولة دوري أبطال أوروبا وهم دائمًا الأهم بالنسبه للمدرب الألماني.

ويُفكر يورجن كلوب فى إعطاء الفرصة لأكثر من اسم لم يشارك بصفة مستمرة مع ليفربول هذا الموسم أمام تشيلسي مثل مينامينو واوريجي ولوفرين وأدريان وماتيب وجونز ويريد إراحة نجوم الفريق مثل محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني أو تواجدهم على دكة البدلاء فى حال الإحتياج لهم خلال اللقاء.

ودائمًا ما يقوم كلوب بالتفريط ببطولات الكأس، بسبب عدم خسارة أى لاعب خلال بطولتى دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، خاصة أن الفريق لديه مباريات هامة حلال الفترة القادمة مثل مباريات البريميرليج والذى يريد الفوز فى 4 مباريات لحسم اللقب رسميًا، بجانب مباراة إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد.

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