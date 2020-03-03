Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع وموعد مباراة شالكة وبايرن ميونخ في كأس ألمانيا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:58 ص
Advertisements
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
عبد القادر عرابي
Advertisements

 

يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء 3 مارس، مضيفه شالكة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ألمانيا، وذلك على أرضية ملعب "فيلتنز أرينا" بمدينة جليسنكيرشن الألمانية معقل نادي شالكة.

يمر الفريق البافاري بقيادة مدربه هانز فليك بحالة رائعة، بعد أن عاد الفريق مجدداً لصدارة الدوري الألماني، بالإضافة للتألق الأوروبي والفوز بثلاثية على فريق تشيلسي في عقر داره ستامفورد بريدج.

ويطمح بايرن ميونخ في الإطاحة بشالكة، ومواصلة التقدم في البطولة لحسم الثنائية المحلية.

في المقابل لا يبدو فريق شالكة في أفضل أحواله في تلك الفترة، بعد أن تلقى هزيمتين مدويتين في الدوري الألماني خلال الجولتين الماضيتين ضد لايبزج بخماسية نظيفة وضد كولن بثلاثية دون رد، لذلك ستكون مهمة المدرب دافيد فاجنر شاقة للغاية لإزاحة الفريق البافاري.

كيف تأهل شالكة وبايرن ميونخ

تأهل شالكة لدور الثمانية، بعد أن أقصى فريق هيرتا برلين في ثمن النهائي بنتيجة 3/2.

في المقابل، بلغ بايرن ميونخ هذا الدور على حساب هوفنهايم بنتيجة 4/3.

موعد مباراة شالكة وبايرن ميونخ

تنطلق المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع لمباراة شالكة وبايرن ميونخ

من المتوقع أن يبدأ دافيد فاجنر مدرب فريق شالكة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أليكسندر نوبل.

خط الدفاع: باستيان أوزبيكا - ماتيا ناستازيتش - جان كلير توديبو - جونجو كينيدي.

خط الوسط: واطسون ماكينزي - نسيم بو غالب - بينيتو رامان - أمين حارث.

خط الهجوم: أحمد كوتشو - مايكل جريجوريتش.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ هانز فليك بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنيامين بافارد - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - كورنتين توليسو - فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: توماس مولر - سيرجي جنابري - جوشوا زيركزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانويل نوير بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ ميونخ وشالكه ‏بايرن ميونيخ

أخبار تهمك

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

ممثل شهير يكشف حقيقة زواجه من حليمة بولند

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فضيحة داخل مستشفى في كفرالشيخ (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

صديق رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عودته لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 10 ساعة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

يلا شوت - YouTube مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس بث مباشر يلا كورة koooragoal رابط ماتش بايرن بدون تقطيع NOW

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام اليوم الأربعاء 11/12/2019 tottenhamVS bayern munich champions league

« يلا شوت» مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونخ بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش بايرن ميونخbeIN SPORT اونلاين PLU

مفاجأة في تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة شالكة بالدوري الألماني

كأس ألمانيا| كل ما تريد معرفته عن مواجهة بارين ميونخ ضد هوفنهايم

التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد بارين ميونخ في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

03:30 ص

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

03:02 ص

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

02:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status