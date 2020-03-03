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من البيت ولجميع المؤهلات.. القوى العاملة تطرح فرص عمل جديدة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للخدمات الأمنية، براتب يصل إلى 3000 جنيه، بالمعادي.

وتضمنت الوظائف المتاحة لدى الشركة، 300 مراقب أمن، حتى سنة 45 عام، براتب يبدأ من 2500 جنيه حتى 3000 جنيه.

كما تطلب الشركة عدد 100 فرد "كول سنتر" من المنزل، لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى الطلبة، براتب 2000 جنيه.

ولكل من يريد العمل يتواصل مع المدير المسئول للشركة، محمد وجيه العربي/ 01002626473.
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