مشاهدات خيالية لمهرجان "عود البطل" الجديد لحسن شاكوش وعمر كمال بعد دقائق من طرحها (فيديو)





حققت أغنية "عود البطل" الجديدة لحسن شاكوش وعمر كمال، مشاهدات خيالية بعد دقائق من طرحها عبر قناة شاكوش بيوتيوب.





كلمات الأغنية: "عود البنات عالي شقلبلي انا حالي يرخصلك الغالي يالي سحرتيلي عود البطل وانا لسه ياما هاشوف جايلك ومش مكسوف".





وحازت الأغنية فور طرحها على إعجاب الجمهور الذي بادر بتسجيل الإعجابات والتعليقات الإيجابية.











