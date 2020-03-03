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بعد تألقه في الكلاسيكو .. تعرف على أرقام فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:43 ص
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فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
عبد القادر عرابي
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أصبح النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، أحد أهم أسحلة فريق ريال مدريد الإسباني في الفترة الحالية، بعد تألقه في مباراة الكلاسيكو الماضية ضد برشلونة، والتي إنتهت بتفوق الفريق الملكي بهدفين دون رد.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الأولي من تسديدة في الزاوية الضيقة، غالطت مرمى تير شتيجن حارس برشلونة.

وأصبح جونيور أصغر المسجلين في الكلاسيكو منذ مطلع القرن الحالي، ليكسر الرقم المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة.

إصابة هازارد وتألق جونيور

وكان اللاعب بعيداً عن الصورة في مطلع الموسم من قبل مدربه الفرنسي زين االدين زيدان، والذي كان يفضل عليه الثنائي رودريجو جوس، والبلجيكي إيدين هازارد أبرز صفقات ريال مدريد في الصيف الماضي.

ومنحت إصابات هازارد المتتالية، وإنخفاض مستوي رودريجو، لإعتماد زيدان عليه في المباريات الأخيرة، وكان جونيور عند حسن الظن به.

أرقام جونيور مع ريال مدريد

خاض جونيور 27 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1273 دقيقة لعب.

واستطاع جونيور تسجيل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى، ليساهم بهدف واحد كل 318 دقيقة.

وعلى صعيد بطولة الدوري الإسباني، خاض اللاعب 18 مباراة، سجل هدفين ومرر تمريرة حاسمة وحيدة، خلال 810 دقيقة لعب.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض جونيور 5 مباريات، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع آخر، خلال 193 دقيقة.

ولعب فينيسيوس 3 مباريات في كأس ملك إسبانيا، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفاً آخر، في مجموع دقائق لعب 253 دقيقة.

فيما خاض اللاعب 17 دقيقة فقط، خلال منافسات كأس السوبر الإسبانية، التي أقيمت في شهر يناير الماضي في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ19 عاماً، إلتحق بريال مدريد في صيف عام 2018 قادماً من فلامينجو البرازيلي، في صفقة بلغت 45 مليون يورو.

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