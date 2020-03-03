انتهت الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بفوز لنادي ريال مدريد أمام نظيره نادي برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ليعود النادي الملكي لصدارة ترتيب البطولة الاسبانية بينما تراجع نادي برشلونة للمركز الثاني.

بينما حقق نادي إشبيلية فوزا صعبا أمام نظيره نادي أوساسونا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصعد للمركز الثالث بجدول ترتيب البطولة الاسبانية وتعادل نادي اتلتيكو مدريد أمام نظيره نادي إسبانيول بنتيجة 1 / 1 وخطف نادي خيتافي المركز الرابع ببطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد الفوز علي حساب نظيره نادي ريال مايوركا بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

ويقدم لكن موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد انتهاء الجولة السادسة والعشرون:

1- ريال مدريد برصيد 56 نقطة.

2- برشلونة برصيد 55 نقطة.

3- إشبيلية برصيد 46 نقطة.

4- خيتافي برصيد 45 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد برصيد 44 نقطة.

6- ريال سوسيداد برصيد 43 نقطة.

7- فالنسيا برصيد 41 نقطة.

8- فياريال برصيد 38 نقطة.

9- غرناطة برصيد 37 نقطة.

10- أتليتك بلباو برصيد 34 نقطة.

11- ليفانتي برصيد 32 نقطة.

12- أوساسونا برصيد 31 نقطة.

13- ألافيس برصيد 31 نقطة.

14- ريال بتيس برصيد 30 نقطة.

15- بلد الوليد برصيد 29 نقطة.

16- إيبار برصيد 27 نقطة.

17- سيلتا فيجو برصيد 25 نقطة.

18- ريال مايوركا برصيد 22 نقطة.

19- ليجانيس برصيد 20 نقطة.

20- إسبانيول برصيد 20 نقطة.