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مفاجأة.. ريال مدريد يقرر ضم لاوتارو مارتينيز بعد انسحاب برشلونة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:13 ص
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لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية عن رغبه فريق ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يقدم فيرنر مستويات قوية مع الفريق للإيطالي، واستطاع في لفت نظر كبار أوروبا.

وبحسب صحيفة " Sport Mediaset " الإيطالية، فإن فريق ريال مدريد قرر دفع الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو يقدر بنحو 111 مليون يورو، وهو ما جعل ريال مدريد ينوى دفع الشرط الجزائي لضمه.

وأتمت الصحيفة، أن برشلونة قرر الإنسحاب من كسر الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز، خوفا من اللعب المالي النظيف، وبالتالي قرر ريال مدريد الدخول في سباق التعاقد مع اللاعب.

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