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ممثل شهير يكشف حقيقة زواجه من حليمة بولند

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:57 ص
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بوابة الفجر
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نفى الممثل والمنتج خالد منقاح، زواجه من مقدمة البرامج حليمة بولند، مشيرًا إلى أن علاقته بها لم تخرج عن نطاق الصداقة والعمل.

وكاشف خلال لقائه الذي أجراه عبر برنامج "آت SBC"  ن شائعة زواجهما التي تم تداولها سابقًا سببت له مشاكل عائلية.

وقال منقاح "والله حليمة صديقة ودي أعالج الموضوع فيه كثير من القنوات قالت إنها زوجتي، هي صديقة وبيزنس وشغل بيننا لا أقل ولا أكثر وحبيت أوضح لأنها أثرت عليا على مستوى العائلة".






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