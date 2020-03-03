عادل حمودة: علاقة الصحفي بالسلطة مثل الفراشة والنار

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن علاقة الصحفي بالسلطة كالعلاقة بين الفراشة والنار، لافتًا إلى أن الصحفي في حاجة إلى السلطة لأنها مصدر المعلومات.





وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين: "كلما كان لديك قبول أكثر عند السلطة تستطيع أن تأخذ معلومات أكثر، وعند وقت معين تتحول إلى أداة في يد السلطة، فالمسألة تحتاج إلى توازن شديد"، لافتًا إلى أن الكاتب الصحفي الكبير "محمد حسنين هيكل عندما كان يشعر أن هذا التوازن يختل يجنح ناحية الصحافة لأنها الأبقي والأهم والأكثر استمرارًا".





وتابع: "هيكل كان يرى دائما أن ارتباطه بالمهنة هو الأهم بالنسبة له، ومن هنا رفض أن يكون نائبا لرئيس الوزراء في وقت من الأوقات، واستقال من وزارة الإعلام عقب وفاة عبدالناصر".