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"أنت جدع" لمحمد رمضان تحقق نجاحا ضخما فور إطلاقها (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:43 ص
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بوابة الفجر
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أطلق الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "أنت جدع"، حيث تصدرت أغنيته الجديدة ترند أربع دول على يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرحها.

وقال رمضان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "دلوقتي أغنية أنت جدع رقم واحد على تريند أربع دول.

واحتل الأغنية ترند يوتيوب بدول :"مصر والكويت، والأردن واليمن".

وحققت حتى الآن ما يزيد عن 1,602,505  مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، مقتربة من المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

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