عادل حمودة: بعض مساعدي عبدالناصر رفضوا قربه من حسنين هيكل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك كثير من مساعدي عبدالناصر، وخصوصا من الاتحاد الاشتراكي، كانوا لا يرغبون في وجود الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، بالقرب من عبدالناصر.





وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين: "الاشتراكيون هاجموا هيكل كثيرًا في جريدة الجمهورية، وكان عددًا كبيرًا من الكتاب يكتبون ضده، وكان فيه تحريضات من التنظيمات السياسية ضده.. وعندما توفى الرئيس عبدالناصر فوجئنا بهيكل يكتب عبدالناصر ليس أسطورة، وبدأ يكتب إن بعض مساعديه كانوا يميلون للخرافة وتحضير الأرواح، وظهرت أشياء غير مريحة في هذا التوقيت".





وتابع حمودة: "بعدها السادات استعان بهيكل، ولكن الوضع أصبح صعب، وكان السادات وقتها ليس بنجومية بعد حرب 1973، وانتصار أكتوبر، وبالتالي كان على هيكل أخذ القرار الصعب والوقوف بجانب السادات".