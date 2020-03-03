رئيس برشلونة: الدوري الإسباني لم يُحسم بعد

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن منافسه فريقه على لقب الليجا، عقب خسارة الكتالوني الأخيرة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بثنائية ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تصريحات رئيس برشلونة

واصطادت الكاميرات جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، فور وصوله فجر أمس الإثنين إلى إقليم كتالونيا حيث سئل عن الخسارة فأجاب بكلمات بسيطة وقال: "الدوري لا زال طويلًا".

وأضاف رئيس برشلونة : "الجماهير تعرف ما الذي يمكن أن يحدث، الأمر لم ينته بعد".

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يذكر أن فريق برشلونة سيستقبل ريال سوسيداد السبت المقبل ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الليجا الإسبانية.